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Son dakika! Parktaki çocuklara ateş eden zanlı tutuklandı!

Son dakika haberi... Pendik'te kurban bayramının birinci gününde parkta oynayan çocuklara "sessiz olun" diye uyarıda bulunduktan sonra ateş eden ve 7 yaşındaki Hira Nur'un yaralanmasına neden olan zanlı bugün tutuklandı. Zanlı geçtiğimiz hafta da gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı. Zanlının önce gözaltına alınması sonra serbest bırakılması ve ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanması tartışma konusu oldu. Peki zanlı ilk gözaltına alındığında neden serbest bırakıldı? Yeniden gözaltına alındığında ise tutuklanmasının sebebi neydi? Habertürk'ten Arzu Kaya, Avukat Rezan Epözdemir'e sordu. İşte Epözdemir'in yanıtı...

28.08.2018 - 19:44 | Güncelleme:

İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyarıp ardından ateş ederek 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ın yaralanmasına neden olan şüpheli Barış B. "korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama"suçlarından tutuklandı. Geçen hafta serbest kalıp bir hafta içinde yeniden gözaltına alınıp tutuklanması ise kafalarda soru işaretleri yarattı. Avukat Rezan Epözdemir, "Bunun hukuken yalnızca bir açıklaması olabilir. Bu bir haftalık periyot içerisinde failin bu suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olgu ve delillerin dosyaya girmiş olması. Bunlar kamera kaydı olabilir. Doktor raporu olabilir. Bütün bunlar dosyaya girdiyse şayet bu bir haftalık periyotta başsavcılık kuvvetli suç şüphesi vardır, tutuklama nedeni vardır, bu suçlar katalog suçlardır, delilleri karartma tehlikesi vardır deyip tutuklama tedbirine hükmededilmesini talep edebilir" dedi.

Pendik'te kurban bayramının birinci gününde parkta oynayan çocuklara "sessiz olun" diye uyarıda bulundu. Ateş açtı. 7 yaşındaki Hira Nur Demircan sırtından yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli Barış B. ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından Barış B. "korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Barış B.'nin tutuklanmasına karar verdi.

"SESSİZ OLMALARI İÇİN UYARDIM"

Barış B. savcılıktaki ifadesinde erkek kuaförü olarak çalıştığını ve bayram nedeniyle geç saatlere kadar mesai yaptığını söyledi. Bayramın birinci günü sabah 04.00 sıralarında ailesiyle ikamet ettiği eve geldiğini anlatan Barış B., "Uyumak için istirahate çekildim. Öğle saatine doğru çocukların seslerine uyandım. Odamın camını açarak sessiz olmaları için uyardım. Ondan sonra tekrar yattım" dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

"4,5 YILA KADAR HAPİS GEREKTİRİR"

Mahkeme Barış B.'nin suçları işlediğine dair somut delillerin olduğunu, tanık beyanlarının bulunmasını ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gibi gerekçeleri göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Ancak bir hafta önce serbest kalıp bir hafta sonra tutuklanması akıllarda soru işareti yarattı. Konuyla ilgili görüşünü sorduğumuz avukat Rezan Epözdemir HABERTÜRK'e konuştu. Failin 2 tane suçu işlediğinden bahsedilebileceğini söyleyen avukat Özdemir, "Bir tanesi korku ve panik yaratabilecek şekilde silahla kişi güvenliğinin tehlikeye sokulması suçu. Bunun üst sınırı 3 yıl. 6 aydan 3 yıla kadar hapis gerektirir. İkincisi de olası kastla silahla yaralama söz konusu olabilir burada. Bu suça baktığımızda 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç" dedi.

"DOSYAYA YENİ DELİL GİRDİYSE TUTUKLAMA TEDBİRİ OLMUŞ"

Avukat Epözdemir katolog suçların tutuklama gerektirdiğini belirterek de"Başsavcılık makamı bir hafta önce gözaltı tedbirini uyguladıktan sonra savcılıkça serbest bırakılması, bir hafta sonrasında yine başsavcılıkça gözaltı tedbiri akabinde sevk edilmesiyle tutuklama kararı verilmesi gözetildiğinde bunun hukuken yalnızca bir açıklaması olabilir. Bu bir haftalık periyot içerisinde failin bu suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olgu ve delillerin dosyaya girmiş olması. Bunlar kamera kaydı olabilir. Doktor raporu olabilir. Tanık anlatımı olabilir. Müşteki anlatımlarının tamamı olabilir. Kamera ve kaydı ve CD'nin dökümü olabilir. Bütün bunlar dosyaya girdiyse şayet bu bir haftalık periyotta başsavcılık yeniden kuvvetli suç şüphesi vardır tutuklama nedeni vardır, bu suçlar katalog suçlardır, delilleri karartma tehlikesi vardır deyip tutuklama tedbirine hükmededilmesini talep edebilir. Nitekim böyle olmuş. Burada bence hukuken değerlendirilmesi gereken mesele şu; Ortada hiçbir değişiklik yoksa, yeni bir belge bilgi yoksa bir hafta önce tutuklama tedbirinin gelmemesi, bir hafta sonrasında gelmesi ne yazık ki Türk yargısının kronik problemi olan konunun basında yer bulması nedeniyle alınan reaksiyon. Ama yargı teammüllerinde yeni bir belge bilgi delil çıkmadan yeniden gözaltı, tutuklamaya sevk etme olmaz " diye konuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 34 dakika önce
    çıkarmayın böylelerini içeriden
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