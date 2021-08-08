Parkta oyun faciayla bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'de, arkadaşlarıyla parkta oynarken kaçan topunu almak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşerek kaybolan Abdullah Eraslan'ın (15) 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki parkta arkadaşlarıyla oynayan Abdullah Eraslan´ın topu, yakındaki çevresi bariyerlerle çevreli sulama kanalına düştü. Bunun üzerine Abdullah, topunu almaya çalışırken, dengesini kaybederek Eskişehir- Bursa yolu yanındaki sulama kanalına düştü ve kısa süre sonra gözden kayboldu.

8 SAAT SONRA 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arkadaşları da ailesine ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su yüzeyinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamayınca AFAD Eskişehir Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sulama kanalına girerek, arama çalışması başlattı.

Arama- kurtarma çalışmalarının 8'inci saatinde, AKUT ekipleri tarafından Abdullah Eraslan'ın suya düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeşiltepe Mahallesi Köprüler Sokak'taki sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Eraslan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.