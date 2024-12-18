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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta buz sarkıtları oluştu | Son dakika haberleri

        Patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta buz sarkıtları oluştu

        Siirt'te patlayan borudan fışkıran suların soğuk havanın etkisiyle donmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:50
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        Ağaç 'buz' açtı!
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        Siirt'te patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta, soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluşturdu.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Siirt’te, kent merkezindeki bir üzüm bağında bulunan ağaca, patlayan borudan su sıçradı.

        Sıcaklığın gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü havada, ağaçta buz sarkıtları oluştu. O anlar, üzüm bağının sahibi Mami Çelik tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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