Patpat devrildi! 3 yaşındaki çocuk öldü 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İbrahim Sevgi'nin kullandığı patpat kontrolden çıkınca devrilip, şarampole yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre kazada sürücü, patpatta bulunan Semra, Sümeyra, Samet Sevgi ile Abdurrahman, Nigar ve Büşra İlhan yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla sağlık ekipleri, 7 yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Sümeyra Sevgi, hastanede hayatını kaybetti.

Sürücünün kızı olduğu öğrenilen Sümeyra'nın cansız bedeni, Çelikhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.