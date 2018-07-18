Patriot hava savunma sistemlerinin üreticisi Raytheon şirketinin Savunma Sistemleri Başkanı Wes Kremer'in Türkiye'nin S-400 kararının siyasi olduğunu iddia ettiği öne sürüldü. Defence News haberinde, Kremer'in ABD'nin ilk etapta Türkiye'ye satmayı kabul etmediği, Türkiye'nin S-400 kararının ardından yoğun ikna çalışmaları başlattığı Patriot füze sisteminin, Rus S-400'lerin çok üstünde bir kapasiteye sahip olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.

Patriot hava savunma sistemlerinin üreticisi Raytheon savunma şirketinin Savunma Sistemleri Başkanı Wes Kremer, ABD'nin Türkiye ilk etapta satmadığı daha sonra 'fikrini değiştirdiği' Patriot hava savunma sistemlerinin Rusya'nın ürettiği S-400 hava savunma sistemlerinden daha iyi olduğunu söyledi.

Kremer, "300'den fazla saha testi oldu, 1000'den fazla askeri mücadele içinde yer aldı ve 100'den fazla balistik füzeye karşı harekete geçti. Kapasitesi hakkında herhangi bir şüphe bulunmıyor. Bu politik bir kararın sonucu" ifadesini kullandı.

Kremer, şirketin Türkiye'yi ikna etme çalışmalarına katılmadığını, bu çalışmaların ABD Savunma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ