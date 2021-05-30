İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 30 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

30 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Mimar Sinan Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Işıklar Mah,Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Kağıthane Göktürk İstanbul Havaalanı 1000 Mm Lik Ana İsale Hattında Deplase Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 30.05.2021 02:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Kağıthane Göktürk İstanbul Havaalanı 1000 Mm Lik Ana İsale Hattında Deplase Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 30.05.2021 02:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 30 MAYIS