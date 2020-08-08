Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan silahlı çatışmada şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural (24),Irak’ta şehit oldu. Şehidin Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Ural’ın naaşı bu gece askeri uçakla Merzifon Havaalanı'na getirilerek Merzifon Devlet Hastanesi'nin morguna konulacak.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, yarın Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.