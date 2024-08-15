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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi

        MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 02:49 Güncelleme: 15.08.2024 - 02:52
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        Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girildiği belirtilerek, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M4-A1 piyade tüfeği, 4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği, 2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu, 1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet Dragunov dürbünü, 2 adet termal silah dürbünü, 2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet Yaesu araç telsizi, 1 adet level box (Kablosuz bağlantı sağlayan cihaz), 1 adet tornavida seti, 1 adet kamera ekranı, 1 adet Airpods kulaklık, 2 adet tablet, 1 adet radyo, 3 adet aksiyon kamerası, 3 adet Kindle, 1 adet flash bellek, 1 adet kol saati, çeşitli örgütsel dokümanlar."

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #Pençe-Kilit
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