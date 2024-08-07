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        Son dakika haberi Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

        Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:07
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        Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

        BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Alp için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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