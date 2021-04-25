Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.



SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi. Şehidin naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.