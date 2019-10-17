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HaberlerDünyaSon dakika: Pence ve Pompeo Ankara'da - Haberler

Son dakika: Pence ve Pompeo Ankara'da

HABERTURK.COM

Ankara'da kritik görüşmeler başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmüştü

abd ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

POMPEO VE PENCE TÜRKİYE'YE GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Pompeo'yu taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek.

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