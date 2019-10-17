Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
POMPEO VE PENCE TÜRKİYE'YE GELDİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Pompeo'yu taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek.
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