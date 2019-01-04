Pendik açıklarında bir yük gemisi alev alev yandı. Gemide bulunan 15 personel tahliye edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen gemiye söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

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