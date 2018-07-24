Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında durumu savunan açıklamalarda bulunan, benzer durumlarda da bu cenazelere katılmaları gerektiğini ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Pervin Buldan, Van'daki parti toplantısında yaptığı konuşmada, Gümüşhane'de öldürülen teröristlerin cenazelerine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'u savunarak, "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbette ki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"HDP eş genel Başkanı ve TBMM 27. Dönem milletvekili Pervin Buldan’ın haftasonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan ve TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları incelenmiş, adı geçen hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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