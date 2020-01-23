DHA

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar´da 23 Aralık Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, iddiaya göre, bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan A. (34) ile erkek arkadaşı M.K. otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle torpido gözündeki meyve bıçağını alan Neslihan A., kendine zarar vermeye kalkıştı.

VATANDAŞ LİNÇ ETMEYE KALKTI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine M.K., Neslihan A.'ya engel olmak isterken, bıçak kadının dilini ve vücudundaki çeşitli yerleri kesti. Çevredeki vatandaşların M.K.'yı linç etme girişiminde bulunduğu olayın ardından, M.K. tutuklandı.

"ARBEDE YANLIŞ ANLAŞILDI"

Neslihan A., erkek arkadaşı M.K.'nın haksız yere hapishaneye gönderildiğini öne sürerek, "Aramızdaki arbede yanlış anlaşıldı. Arkadaşım beni darp etmek istemiyordu. Aksine kendime zarar vermeme engel olmaya çalışıyordu" diye konuştu.

"ARKADAŞIMIN DA ELİNİ KESTİM"

Neslihan A., "Daha önceden aramızda sorunlar vardı ve bunun üzerine küçük bir tartışma yaşadık. Ben biraz sinirli yapıda olduğum için gerildim. Otomobilde bulunan meyve soymak için kullandığım bıçağı aldım. Kendimi öldüreceğimi söylerken, arkadaşım bıçağı elimden almaya çalıştı. Aramızda arbede olunca bağırarak konuştuğum için bıçak ağzıma girdi. Bu sırada arkadaşımın da elini kestim. Çevredekiler durumu anlayamadıkları için galeyana gelip M.K.´yı otomobilden indirip darp etmeye başladı. Ben onlara anlatmaya çalıştım ama arkadaşımı dövmeye devam ettiler" dedi.

"HAKSIZ YERE HAPİSHANEDE"

Kadına şiddetin ülkede bir sorun olduğunu, ancak kendisinin böyle bir olay yaşamadığını kaydeden Neslihan A., "Arkadaşımın haksız yere hapishanede olmasından dolayı vicdanen rahatsızım. Bıçağı ilk alan bendim ve o benim bunu yapmamı engellemek istedi. Ben kimseye yardım çağrısında bulunmadım. O gün otomobilde bir arbede yaşadık. Onun beni yaralama gibi bir düşüncesi ya da tavrı yoktu" diye konuştu.