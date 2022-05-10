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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Peş peşe yaşandı! Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ın art arda iki ayrı facia meydana geldi. Kentin Dulkadiroğlu ilçesinde, sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu

Son dakika: Peş peşe yaşandı! Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
Peş peşe yaşandı! Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
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AA

Alınan bilgiye göre, Adana'da yaşayan ve yakınlarını ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Hani Hacı'nın 4 yaşındaki oğlu Muhammed Hacı dengesini kaybederek Dereköy Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

AA'da yer alan habere göre küçük çocuğu sudan çıkaran yakınları, jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 YAŞINDAKİ YASİN'DEN DE ACI HABER

Öte yandan, hayvanlarını otlatmak için Kartal Mahallesi kırsalına giden 15 yaşındaki Yasin Akcan ve arkadaşı serinlemek için yangın söndürmede kullanılan havuza girdi.

Akcan'ın suda çırpındığını gören arkadaşı, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Akcan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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