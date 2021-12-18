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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 8 günde 48 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
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Peşe peşe acı haber! 8 günde 48 ölüm!

Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 22'si İstanbul'da olmak üzere toplamda 48 kişiye ulaştı. Güvenlik güçleri sahte içkiye karşı operasyonlarını sürdürüyor

Son dakika: 8 günde 48 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Peşe peşe acı haber! 8 günde 48 ölüm!
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HABERTURK.COM

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şu ana kadar 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SADECE İSTANBUL'DA 22 KİŞİ ÖLDÜ

10 Aralık'tan bugüne geçen 8 günde ise sadece 22'si İstanbul'da olmak üzere birçok kentte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e ulaştığı öğrenildi.

Gaziantep'te de 5 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürerken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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