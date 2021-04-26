Pınar Gültekin davasında 4'üncü duruşma 0:00 / 0:00

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz günü kayboldu.

Yapılan soruşturma neticesinde, 5 gün sonra genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış bedenine ulaşıldı.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

İki kardeşin yargılanmalarına bugün saat 13.30'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edilecek. Duruşmada geçen celselerde istenen Adli Tıp raporu ve Pınar Gültekin'in telefonu için ABD'ye yazılan müzekkereye gelen cevabın okunması bekleniyor.

"İTİRAZIMIZ ÜST MAHKEMECE REDDEDİLDİ"

Duruşma öncesi Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kritik duruşmayla ilgili şunları söyledi:

"Bizim yargılamanın başından bu yana çok önemli iddialarımız var. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyoruz. Bu caniye yardım eden başka faillerin olduğunu düşünüyoruz. Suç delilerini değiştiren, yok eden veya eylemin üzerinde ortak hakimiyet kuran başkaca müşterek faillerin olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetin işleniş şekli itibariyle soruşturmanın başından bu yana tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Bu kapsamda yargılama bu aşamaya kadar geldi. Öncelikle Mertcan Avcı'nın tahliyesine ilişkin savcılığın ve bizim itirazımız vardı. Bu itirazımız üst mahkemece reddedildi. İkincisi de Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Dairesi'nde, ölümün zamanı ve yeri ile ilgili bir rapor bekleniyordu. O rapor bugün kuvvetle muhtemel mahkemeye ulaşacak. Bunun dışında Diyarbakır'dan dinlenecek olan bir tanık var. Cinayetin içindeki diğer faillere ilişkin beyanları vardı. O tanık bugün dinlenecek."

"MÜZEKKEREYE İTİRAZ EDECEĞİZ"

"Ayrıca bizim isyan ettiğimiz ABD'ye yazılan malum müzekkere var. Biz bununla ilgili 'siz burada Pınar Gültekin'in ölümünü meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz' diyorduk. Cinayet tarihinden önce 2 yıl boyunca diyorsunuz ki kiminle konuştu, telefondaki belgeler nelerdir fotoğraflar nelerdir bunları istiyorsunuz. Bunu niye istiyorsunuz? Bu bir haksız tahrik olarak değerlendirilebilecek bir savunma değil. Biz bu müzekkereye isyan ediyoruz. Geri çekilmesi için itirazda bulunacağız. Talebimiz kabul edilmezde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracağız."