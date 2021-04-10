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Piyasalarda kritik hafta

Artan Kovid-19 vaka sayılarının Türk lirası varlıklar üzerinde yarattığı baskı ile bu hafta negatif ayrışan yurt içi piyasalarda, gelecek hafta Merkez Bankası faiz kararı, ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Gelecek hafta ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri son dönemde piyasaların yönünü belirleme özelliği kazanan tahvil faizlerinin yönü ve Fed'in gelecek dönem politikaları açısından kritik önem taşıyor. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta cari işlemler hesabının 2,3 milyar dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yüzde 9,04 artmasını bekliyor

Son dakika! Piyasalarda kritik hafta - Haberler
Piyasalarda kritik hafta
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AA

Küresel piyasalarda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ve enflasyon endişelerinin yatışması ile yükseliş eğiliminin korunduğu görülürken, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Küresel ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmeye devam etmesi, bu hafta pay piyasalarını destekledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılan açıklamalarda enflasyon ve faiz yönlendirmeleri de piyasalardaki pozitif havaya katkıda bulunurken, ABD ve Avrupa borsalarında rekorlar kırıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade etti. Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini vurgulayan Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağını söyledi.

IMF'nin küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü endeksleri de haftanın öne çıkan pozitif gelişmeleri oldu.

Diğer taraftan, cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim ise jeopolitik risk algısını artıran bir gelişme olarak takip edildi.

Tüm bu gelişmelerin fiyatlanması sonucu bu hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi düşüş kaydetti, yurt dışı pay piyasalarında alımlar güçlendi, oldukça volatil seyreden altının ons fiyatı da yüzde 0,8'lik artışla 1.744 dolar seviyelerinde dengelendi. Yurt içi piyasaların ise artan Kovid-19 vaka sayılarının etkisiyle bankacılık sektörü öncülüğünde negatif ayrıştığı görüldü.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere rağmen yatırımcıların odağını enflasyon endişelerinden beklentilerin üzerinde gelen verilere çevirdiğini belirterek, aşılama sürecine ilişkin arka arkaya yapılan açıklamaların da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Gelecek hafta ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin, son dönemde piyasaların yönünü belirleme özelliği kazanan tahvil faizlerinin yönü açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda Powell'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalarda bankanın faiz politikasına yönelik ipuçlarının aranmaya devam edileceğini bildirdi.

Analistler, Çin'de büyüme verisinin de yakından takip edileceği gelecek hafta, yurt içi piyasaların yönünde ilk kez Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının belirleyici olacağını, ayrıca ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretim, verilerinin yansımalarının da izleneceğini vurguladı.

ABD'DE GÖZLER ENFLASYONDA

New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi haftalık bazdaki yükseliş serisine son verdi. Arka arkaya 3 hafta yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 0,9 değer kaybeden dolar endeksi, 92,2 seviyesinden kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise enflasyon endişelerini yatıştıran sözle yönlendirmeler ile bu hafta yüzde 1,6170'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi.

Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 2,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını tazeledi.

Gelecek haftanın gündemine bakıldığında, 5 Nisan'da başlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılacak açıklamalar, ABD'de yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek.

Pazartesi günü Halk Bankası'nın New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde yapılacak temyiz duruşmasının görüleceği ABD'de, salı enflasyon verileri, çarşamba Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde yapacağı konuşma ve nisan ayı Bej Kitap Raporu takip edilecek.

ABD'de, perşembe perakende satışlar, New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ile sanayi üretimi, cuma da konut başlangıçları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. Öte yandan ABD ile Japonya'nın cuma günü çip üretimi konusunda bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.

AVRUPA'DA REKOR HAFTASI

Avrupa tarafında, Kovid-19 aşılama çalışmalarına ilişkin endişeleri yatıştıran haber akışı pay piyasalarını desteklerken, Almanya'da DAX endeksi tarihi zirvesini, Fransa'da CAC 40 endeksi ise Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bu hafta açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avrupa genelinde toparlanmaya işaret etti. IHS Markit tarafından yayımlanan verilere göre, Almanya'da şubatta 45,7 olan hizmet sektörü PMI, martta 51,5 puana çıktı. Hizmet sektörü PMI Avro Bölgesi'nde 49,6'ya, İngiltere'de de 56,3'e yükseldi.

Dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle avro/dolar paritesi 1,19'un üzerine çıktığı haftayı 1,1905'ten tamamladı. Haftalık bazda Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak kapanış rekorlarını sürdürürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,65 yükseldi.

Gelecek hafta; pazartesi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, salı İngiltere'de sanayi üretimi ile Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi, çarşamba Almanya'da enflasyon, cuma Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verileri takip edilecek.

Öte yandan İngiltere'de pazartesi günü karantinadan kademeli çıkış yolunda ikinci adım atılacak. Ülkede kuaförler, spor salonları ve kütüphaneler tekrar açılacak. Restoranlar ve publar açık hava alanlarında hizmet vermeye başlayacak. 15 kişiye kadar düğünlere ve aynı hanede yaşayanların birlikte tatile gitmesine izin verilecek.

Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İngiltere'nin kredi notu ve not görünümünü değerlendirmesi bekleniyor.

ASYA BORSALARI DALGALI

Bu hafta Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aşarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Ülkede hizmet sektörü PMI da martta 54,3 ile arka arkaya yükselişini 3. aya taşıdı.

Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tuttuğu haftada, Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlası 2,9 trilyon yen ile beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle bir önceki hafta kapanışına göre Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,29 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,44 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti.

Dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle bu hafta dolar/yen paritesinin de 2 haftalık yükselişin ardından düşüşe geçtiği ve 110,7 seviyelerinden başladığı haftayı 109,6 seviyelerinden tamamladığı görüldü.

Gelecek hafta, Çin'de salı günü dış ticaret ve cuma günü büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Japonya'da ise çarşamba günü açıklanacak makine siparişleri verilerinin dışında hafta genelinde makroekonomi gündemi sakin geçecek.

BİST NEGATİF AYRIŞTI

Bu hafta yurt içinde açıklanan veri gündeminde enflasyon ve TCMB Beklenti Anketi öne çıktı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,08 ve yıllık yüzde 16,19 artış ile piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Verinin ardından yayımlanan TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, mart ayında enflasyondaki yükselişin enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığı, gıda enflasyonunun taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladığı bildirildi.

Öte yandan TCMB Beklenti Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,12 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 13,12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Ülke ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıktığı bu hafta, yurt içi piyasaların artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin etkisiyle negatif ayrışması dikkati çekti.

Önceki hafta yüzde 3,5 değer kazanan BIST 100 endeksi, bu hafta özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 2,6 geriledi. Dolar/TL ise hafta içinde 8,0898 ile 8,2474 bandında dalgalanmasının ardından bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 8,1658'den kapanış yaptı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, salı sanayi üretimi endeksi, perşembe TCMB faiz kararı ve cuma Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar ve yıl sonunda 26,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını tahmin ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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