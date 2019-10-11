Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre terör örgütü PKK, Barış Pınarı Harekatı kapsamının dışında olan bir bölgede kontrolünde bulundurduğu hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına göz yumdu.
YENİ BİR ALGI OPERASYONU
DEAŞ'lı teröristlerin cezaevinden kaçmalarına izin verdiği öğrenilen PKK'nın bu gelişmeyi yeni bir algı operasyonuna çevirmek istediği belirtildi.
HAREKET BÖLGESİNİN DIŞINDA
Harekatın yapıldığı 30 kilometrenin aşağısındaki hapiste bulunan DEAŞ'lı teröristlerin elini kolunu sallayarak çıktıkları öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER ANF'DE YAYINLANDI
Terör örgütü PKK yanlısı ANF'de görüntüler yer alırken, açıklama olarak da 'Türkiye saldırdı, DEAŞ'lılar sahipsiz kaldı' kara propagandasına yer verildi.
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