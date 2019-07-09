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HaberlerGündem

Son dakika: PKK kampları vuruldu! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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