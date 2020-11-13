PKK'lı terörist sahte pasaportla yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: PKK'lı terörist sahte pasaportla yakalandı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı!

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Son dakika: PKK'lı terörist sahte pasaportla yakalandı! - Haberler
PKK'lı terörist sahte pasaportla yakalandı!
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 Kasım akşamı Türkiye’den çıkış yapmak isteyen bir kişinin belgelerinde inceleme yaptı.

AA'nın haberine göre incelemede, bu kişinin pasaportunun kendisine ait olmadığı belirlendi. Kendisine benzeyen bir başkasına ait belgelerle yurt dışına çıkış yapmak istediği anlaşılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında daha önce Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK- Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmaktan yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirlendi.

Adli makamlarca tutuklanan M.K., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK kredi burs sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu?
GÜNDEMKYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS 2020 Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
GÜNDEMKPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti
DGS ek tercih sonuçları 2020! ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMDGS ek tercih sonuçları 2020!
Fransız Hermes işçi kıyımı yaptı
GÜNDEMHermes'in işçilere mobbingine abluka
Son dakika: haberler: Kimlik kartı çıkartırken hayatının şokunu yaşadı!
GÜNDEMKimlik kartı çıkartırken hayatının şokunu yaşadı!
Son dakika kısıtlama haberi! 65 yaş üstü kısıtlamasında yeni iller
GÜNDEM65 yaş üstü kısıtlamasında yeni iller
2020-EKPSS saat kaçta? 2020-EKPSS sınav giriş belgesi al
GÜNDEM2020-EKPSS sınav giriş belgesi al
Son dakika DİKKAT ÇEKEN müdahale: Kulede nöbet tutarken kadına şiddeti önlediler! - Haberler
GÜNDEMKulede nöbet tutarken kadına şiddeti önlediler!
Öğretmenler Günü ne zaman 2020? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?
GÜNDEMÖğretmenler Günü ne zaman 2020?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X