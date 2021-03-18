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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye’de, 2016 Kuzey Irak Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen 1 PKK'lı terörist 16 Mart 2021 tarihinde yakalandı.

Yakalanan örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü tarafından Van’da hücre yapılanması için görevlendirildiği belirlendi.