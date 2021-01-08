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Son dakika haberler... Van merkezli 3 ilde PKK'nın hücre yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı!

Van merkezli 3 ilde PKK'nın sözde sivil savunma birlikleri hücre yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika: PKK'nın hücre yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı! - Haberler
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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK Terör Örgütü sözde sivil savunma birlikleri hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Van merkezli Ankara ve İstanbul illerinde 8 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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