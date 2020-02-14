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İstanbul'da PKK operasyonu: 10 gözaltı!

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı

PKK operasyonu
İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM),bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’da çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. İmralı Adası’nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK’nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı.

EYLEM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube’ye getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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