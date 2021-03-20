Terör örgütü PKK'ya darbe! 14 terörist öldürüldü! 0:00 / 0:00

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre MSB'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG´li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG´li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesinin aralıksız devam edeceği bir kez daha vurgulandı.