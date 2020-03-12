Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika PKK'ya darbe! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyine bu sabah düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hafta başında yapılan iki ayrı operasyonda aynı bölgede 8 terörist daha etkisiz hale getirilmişti

PKK operasyonu
AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda, salı günü 5, pazartesi günü de 3 olmak üzere 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla koronavirüsü görüşecek
GÜNDEMBeştepe'de korona zirvesi!
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 12 Mart Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2020
Son dakika Koronavirüs! Bu sabah metroda metrobüste İstanbul maske taktı!
GÜNDEMBu sabah metroda metrobüste İstanbul maske taktı!
Kolonya nedir? Kolonya nasıl yazılır? Kolonya sözlük anlamı TDK
GÜNDEMKolonya nasıl yazılır? Kolonya sözlük anlamı TDK
Son dakika akılalmaz olay! 8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor!
GÜNDEM8 milyon liralık servet çürüyor!
KOLONYA SATIŞI PATLADI! Bir yılda satılmayan bir saatte satıldı! Kolonyaya hücum!
GÜNDEMBir yılda satılmayan bir saatte satıldı! Kolonyaya ...
Son dakika haber! Hint Okyanusu'nda kaptanı öldüren zanlı Türkiye'de
GÜNDEMKaptanı öldürmüştü! Türkiye'de...
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri güncel listesi 12 Mart
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri listesi 12 Mart 2020
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye hem güneşli hem yağmurlu
GÜNDEMHem güneşli hem yağmurlu
SON DAKİKA: Adıyaman'da genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
GÜNDEMGenç kız öz babasını öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X