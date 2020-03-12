AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda, salı günü 5, pazartesi günü de 3 olmak üzere 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.