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HaberlerGündemSon dakika PKK'YA OPERASYON! Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı! - Haberler
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Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı!

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

Adana'da PKK'ya operasyon
AA

Adana'da, alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP),havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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