İHA

Erzincan’ın Çağlayan beldesi yakınlarında 3 gün önce jandarma aracının geçişi sırasında terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıyla ilgili ilgili 7 şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

BİR ASKER HAFİF YARALANMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Erzincan merkez ilçe Çağlayan- Karatuş köyü yolu mevkiinde 13 Mayıs 2020 günü saat 16.10 sıralarında meydana gelen EYP patlatılması sonucu meydana gelen terör olayında bir jandarma personeli hafif şekilde yaralanmış olup aynı gün tedavisini müteakip taburcu edilmiştir. Bölgede teröristlerin bulunup yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla komandolarla takviyeli geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmış olup sorgulama işlemlerine devam edilmektedir. Terörle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.