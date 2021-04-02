Plajda mermer tozu kullanan 2 işletmeye cezai işlem! 0:00 / 0:00

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Muğla Bodrum´da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikâyetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizce bölgede inceleme başlattık" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, 2 işletmeye cezai işlem uygulandığını kaydederek, "Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık" ifadelerini kullandı.