Polis memurundan tepki çeken sözler 0:00 / 0:00

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Sosyal medyada paylaşılan ve ne zaman çekildiği belirtilmeyen bir görüntü tepkilere neden oldu.

Görüntüde bir polis memurunun durdurduğu motokuryeye "Beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandığı görüldü.

MOTOKURYE TELEFONU İLE KAYDETTİ

Videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" diyor. Bunun üzerine bir polis memuru, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullanıyor.

Kuryenin "Abi nasıl konuşuyorsun" diye tepki göstermesi üzerine diğer polis memuru, "Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin" şeklinde yanıt veriyor. Kuryenin "Başka ekip çağırın" demesi üzerine de polis memurları, "Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım" şeklinde karşılık veriyor. Motokurye de polislere "bana şiddet uyguluyorsun, yapamazsın" ifadelerini kullanıyor. Polis memurunun "alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım" dediği anları motokurye cep telefonu ile kaydetti.