Van'da PKK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen ve bir polis memurunun şehit düştüğü operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2018 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Yalım Erez Sokak'ta bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği ve polisin de yaralandığı belirtildi.

İHA'nın aktardığına göre, açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubunu ikametlerinde barındırmak suretiyle PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca biri adli kontrol kararıyla serbest, 6’sı ise tutuklanmıştır. PKK, FETÖ silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

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