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Polis merkezinde kavga pahalıya patladı! Komşulara 21 bin 700 TL ceza

Adıyaman'da, birbirlerine saldırdıkları için gözaltına alınan ve daha sonra polis merkezine götürülen komşuların, burada da kavgaya devam etmesi pahalıya patladı. Polislerin biber gazıyla müdahale ettiği kavgaya karışan komşulara 21 bin 700 TL para cezası kesildi

SON DAKİKA! Polis merkezinde kavga pahalıya patladı
İHA

Adıyaman’da, kavga nedeniyle gözaltına alınıp, polis merkezinde yeniden kavga eden komşulara 21 bin 700 TL para cezası kesildi.

Siteler Mahallesi'nde komşular arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi'ne götürdü.

Burada karlı karşıya gelen şahıslar yeniden kavga etti. Polis merkezinde bulunan polisler şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Etkisiz hale getirilen şahıslara sosyal mesafeye uymamaktan, karakolda kavga etmekten ve yapılan uyarılara aldırış etmemekten dolayı kişi başı 3 bin 100 TL para cezası olmak üzere 7 kişiye toplam 21 bin 700 TL para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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