Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Polis servisine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi! - Haberler
ABONE OL

Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Diyarbakır'da polisleri taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısında, 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Son dakika: Polis servisine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi! - Haberler
AA

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

AA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

8'İ POLİS 9 KİŞİ YARALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır'da uçak seferleri iptal edildi
GÜNDEM Diyarbakır'da uçak seferleri iptal edildi
Eşini bıçakla öldüren cani susma hakkını kullandı - Haberler
GÜNDEM Eşini bıçakla öldüren cani susma hakkını kullandı
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihlerinde!
Son dakika: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist yakalandı
GÜNDEM Kırmızı bültenle aranıyordu! O terörist yakalandı
YÜREK YAKAN KAZA | TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı! -Güncel haberler
GÜNDEM TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı!
İzmir'de kısa mesafe tartışması! 800 metre tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırıya uğradılar! - Güncel haberler
GÜNDEM 800 metre tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırıya ...
AF YASASI SON DURUM! 120 bin mahkuma erken tahliye söz konusu olabilir! Af düzenlemesi çıkacak mı, kimler yararlanacak? Ceza infaz indirimi düzenlemesi maddeleri
GÜNDEM 120 bin mahkuma erken tahliye söz konusu olabilir!
3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İDO bazı seferleri iptal etti
GÜNDEM İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli!
Adana'da katil baba, oğlunun cesedini kanala attı ve... - Haberler
GÜNDEM Öldürdüğü oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.