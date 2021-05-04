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HaberlerGündem3. Sayfa"DUR" ihtarı geceyi karıştırdı! SON DAKİKA: Polise ateş açtılar...
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Küçükçekmece'de hareketli gece! Polise ateş açtılar, yoldan geçenleri vurdular

İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen araçtaki kişi ya da kişiler, durmayarak kaçarken silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil daha sonra polislerin kullandığı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletteki polisler yaralandı

Polise ateş açtılar, yoldan geçenleri vurdular
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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde polisten kaçan şüpheliler ateş açtı, yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin kovalamaca sırasında çarptığı motosikletli polislerden 2'si kaza sonucu yaralandı.

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yoldan geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı.

KAZA SONUCU 2 POLİS DE YARALANDI

Halkalı Caddesi'ne geldikleri esnada şüpheliler polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonucu devrilen motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 polis memuru da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hem silahla yaralanan kişileri hem de polis ekiplerine ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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