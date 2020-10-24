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HaberlerDünyaSon dakika: Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koronavirüse yakalandı! - Haberler
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koronavirüse yakalandı!

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ülkede son açıklanan verilere göre, toplam koronavirüs vaka sayısı 228 bin 318'e ulaştı.

Son dakika: Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koronavirüse yakalandı! - Haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Blazej Spychalski, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Duda'ya dün uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Kendisinin durumu iyi ve gerekli tüm tıbbi yardımı alıyor" ifadelerini kullandı.

KISITLAMA SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Hükümet Kriz Yönetimi Ekibi'ne 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren ülkenin tamamını kırmızı bölge kapsamına alınmasını tavsiye edeceğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde ülkede rekor düzeyde artış kaydedilen korona virüs vakalarını değerlendiren Mateusz Morawiecki, durumu kontrol altına alabilmek için yarınki toplantıda Hükümet Kriz Yönetimi Ekibi'ne 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren tüm ülkenin "kırmızı bölge" kapsamına alınmasını tavsiye edeceğini söyledi.

"Bugün çok tehlikeli bir olgu ile karşı karşıyayız, ikinci dalga. Aynı şekilde söylemek gerekir ki belki bir de üçüncü dalga tehlikesi var. Çünkü bizler bugün itibarıyla Covid-19'a karşı aşı ya da ilaç bulunup bulunmamasına bağımlı durumdayız" diyen Başbakan Morawiecki, bugün halihazırda nüfusun yüzde 75-80'ine tekabül eden 317 il ve ilçenin zaten kırmızı bölge kapsamında olduğunu söyledi.

ÜLKEDE SON DURUM

Polonya'da dün açıklanan verilerde 13 bin 632 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 228 bin 318´e ulaştı.

Ülkede 153 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 4 bin 172'ye ulaştığı açıklandı.

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