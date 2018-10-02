Avrupa - ABD arası transatlantik uçuşlarda bir dönem 100 doların altında bilet satmasıyla gündeme gelen, turizm sezonunda İskandinav ülkelerinden başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye de yolcu taşıyan Primera Air iflas başvurusunda bulundu ve tüm operasyonlarını durdurdu.

2009 yılında İzlandalı Primera Travel Group bünyesinde kurulan hava yolu şirketinin merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyordu.

Ana hub olarak olarak Londra'nın Stansted Havalimanı'nı kullanan Primera Air, buradan ağırlıklı olarak New York, Boston, Washington ve Toronto'ya sefer yapıyordu fakat transatlantik rekabete yenik düştü. Primera Air, ABD'nin yanı sıra 23 ülkede 41 noktaya uçuyordu.

Primera Air Hava Yolu ve IATA kodları PF ve 6F, 2 Ekim 2018 itibarıyla iptal edilmiştir. Primera Air ekibi adına bağlılığınız için teşekkür ediyoruz. Bu üzücü günde hepiniz hoşça kalın.

Primera Air'in operasyon direktörü Anders Ludvigsson'un çalışanlara attığı mail ile ortaya çıkan tasfiye süreci, şirket rarafından resmi siteden de doğrulandı.

Primera Air'in iflasındaki nedenlerden bir diğeri de Airbus'a siparişi verilen A321neo tipi uçakların teslimatının gecikmesi. Yeterli filo kapasitesine ulaşamayan şirketin rötarlı kalkışları, sefer iptalleri müşteriler tarafından sosyal medyada sıkça eleştiriliyordu.

Wet leasing adı verilen ve tüm mürettebatla birlikte geçici olarak uçak kiralanan yöntemle yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan firma daha fazla direnemeyerek operasyonuna son verdi. Şirketin Riga merkezli Primera Air Nordic iştiraki de aynı şekilde faaliyetlerini sonlandırdı.

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