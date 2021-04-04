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HaberlerSağlıkSon Dakika: Prof. Dr. İftihar Köksal'dan kritik aşı uyarısı! "Süreci uzatır" - Haberler
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Prof. Dr. İftihar Köksal'dan kritik aşı uyarısı! "Süreci uzatır"

Toplumsal bağışıklık için nüfusun büyük bir çoğunluğunun aşılanması gerekiyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun yüzde 80'ine yakınının aşılanması gerektiğini belirterek, bunun da neredeyse yetişkinlerin tamamı olduğuna dikkat çekiyor; ancak aşı kararsızları ve aşı karşıtları, aşıda başarıya hızlıca ulaşılmasının önünde bir engel oluyor. Prof. Dr. İftihar Köksal, "Aşı karşıtları ve aşı kararsızları bu durumu olumsuz etkileyecek, bu bir gerçek" diyerek "En azından bu kişilerin, aşıyı kabul etmeseler de etraflarına bulaştırmaması için kişisel önlemler alınmalı. Bu bağlamda bu kişilere baskı, yakın gözleme yapılabilir. Kesinlikle dikkat edilmesi lazım" uyarısında bulundu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi...

Son Dakika: Prof. Dr. İftihar Köksal'dan kritik aşı uyarısı!

Koronavirüsle mücadelede büyük rol oynayan aşılar tüm hızıyla yapılmaya devam ediyor. Şu an Türkiye'de Çin menşeli Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında üretilen BioNTech aşısı olmak üzere iki aşı uygulanıyor.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN NEREDEYSE YETİŞKİNLERİN TAMAMI AŞILANMALI

Uzmanlara göre, toplum bağışıklığının sağlanması için büyük oranda aşılama yapmak gerekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadelede toplumun en az yüzde 60'ının aşıyla bağışık hale getirmek gerektiğini vurguluyor. Bunun için de toplumun yüzde 80'ine yakınının aşılanması gerektiğini söylüyor. Bunun da neredeyse yetişkinlerin tamamı olduğunu vurguluyor; ancak aşı kararsızları ve aşı karşıtları, aşıda başarıya hızlıca ulaşılmasının önünde bir engel oluyor.

Prof. Dr. İftihar Köksal

"PANDEMİ SÜRECİNDE HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Aşı karşıtları ve aşı kararsızları bu durumu olumsuz etkileyecek, bu bir gerçek; ama bizim Covid-19 aşılarında diğer aşılardan farklı olarak aşı kararsızlık oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Yine de bu da olumsuz etkileyecek. Aşıda bir yaptırım, zorunluluk yok. Kişi kendi sağlığından sorumlu ama bu bir pandemi süreci ve pandemi sürecinde herkesin elini taşın altına koyması lazım" dedi.

"DİKKAT EDİLMESİ LAZIM"

Prof. Dr. Köksal, "Aşı kararsızları ve aşı karşıtları, süreci uzatmak gibi bir olumsuz sonuca yol açacak. Kurallara uymayan çok insan olduğunu da görüyoruz. Yaptırımlarda kurallara uymayanlara ceza geliyor ama aşıda böyle bir cezai müeyyide yok; çünkü kişinin tedaviyi ret hakkı var. En azından bu kişilerin, aşıyı kabul etmeseler de etraflarına bulaştırmaması için kişisel önlemler alınmalı. Bu bağlamda bu kişilere baskı, yakın gözleme yapılabilir. Kesinlikle dikkat edilmesi lazım. Gönül arzu ediyor ki pandemi sürecinde tüm risk grupları hem de çok hızlı bir şekilde aşılansın ancak bu istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

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