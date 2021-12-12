Putin'den Biden'a yüz yüze görüşme mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Putin'den Biden'a yüz yüze görüşme mesajı
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD Başkanı Biden'a yüz yüze görüşme mesajı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Biden ile video konferans görüşmesinde yüz yüze görüşme isteğini dile getirdiğini söyledi

Son dakika: Putin'den Biden'a yüz yüze görüşme mesajı
Putin'den Biden'a yüz yüze görüşme mesajı
0:00 / 0:00
Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans görüşmesinde yüz yüze görüşmeyi gerçekten istediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un RIA'ya iki liderin video konferans görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, görüşmede Rus lider Putin'in ABD Başkanı Biden ile yüz yüze görüşmek isteğini dile getirdiğini söyledi.

Öte yandan Peskov, görüşmenin Putin için iyimser özel bir nedeninin olmadığı aktardı.

Peskov, ABD ve Rusya'nın kavramsal farklılıklarının çok ciddi olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"The Ever Given" yük gemisi, aylardan sonra kanaldan geçti
DÜNYA "The Ever Given" yük gemisi, aylardan sonra kanaldan ...
Son dakika: İsrail'den BAE'ye ilk ziyaret
DÜNYA İsrail'den BAE'ye ilk ziyaret
Avusturya'da 50 bin kişi Kovid-19 önlemlerine karşı sokağa çıktı
DÜNYA Binlerce kişi Kovid-19 önlemlerine karşı sokağa ...
Son dakika: Johnson'ın üzerindeki baskı artıyor! - Haberler
DÜNYA Johnson'ın üzerindeki baskı artıyor!
Son dakika: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 kişi öldü
DÜNYA İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 kişi öldü
FACİA! Son dakika: ABD'yi hortum vurdu! Can kaybı artıyor
DÜNYA ABD'de felaket: En yıkıcı hortum!
Son dakika: Japonya'da Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Somali'de Eş-Şebab örgütü, Afrika Birliği'nin 4 askerini öldürdü
DÜNYA Somali'de Afrika Birliği'nin 4 askeri öldürüldü
İsrail basını: Tel Aviv'den İran'a iki saldırı
DÜNYA İsrail basını: Tel Aviv'den İran'a iki saldırı
ABD'deki hortum kasırgasında can kaybı 100'ü geçebilir
DÜNYA ABD'deki hortum kasırgasında can kaybı 100'ü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.