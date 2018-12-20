Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'a ilişkin açıklamasına katıldığını belirterek, "ABD Başkanıyla aynı fikirdeyim, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın yeniden bir araya gelme riski de var" dedi.

Putin, ABD'nin Suriye'den 100 gün içinde çekilme kararına ilişkin olarak da, "Çekilme kararının ne anlama geldiğini bilmiyorum. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı meşru değil. Şimdilik çekildiklerine dair bir emare yok. ABD halen daha önce çekileceğini söylediği Afganistan'da" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Putin'in büyük basın toplantısına 1.702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi. Toplantının özelliği ise, ne zaman biteceğinin belli olmaması, buna Putin'in karar vermesi...

Putin, nükleer savaş tehdidini küçümsememek gerektiğini belirterek ABD'ye mesaj verdi. Putin, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor." ifadelerini kullandı.

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