Putin'den Rus caydırıcı güçlerine emir! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı’na NATO ülkelerinin saldırı açıklamalarından sonra nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emri verdi.

Devlet televizyonunda konuşan Putin, "Gördüğünüz gibi, Batılı ülkeler sadece dostça olmayan önlemler değil, ekonomik anlamda da ülkemize karşı yasa dışı yaptırımlar uyguluyorlar. Aynı zamanda NATO'nun önde gelen üst düzey yetkilileri ülkemiz hakkında saldırgan açıklamalar yapmalarına izin veriyor." diye konuştu.