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Haberler Dünya Son dakika: Vladimir Putin "durmayacağız" demişti: Rus konvoyu ilerliyor!
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Rusya Devlet Başkanı Putin "durmayacağız" demişti: Rus konvoyu ilerliyor!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Ukrayna'da hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız" açıklamasının ardından, Maxar Technologies Ukrayna'nın doğusuna ilerleyen askeri konvoyun görüntülerini paylaştı.

Son dakika: Vladimir Putin
Putin "durmayacağız" demişti: Rus konvoyu ilerliyor!
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Reuters / HABERTURK.COM

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, son günlerde Ukrayna'nın güneydoğu bölgelerinde bir askeri araç konvoyunun ilerlediğini gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'daki askeri harekatına devam edeceğini,operasyonun plana göre gittiğini söylemişti.

11 Nisan ve 12 Nisan günü çekilen uydu görüntülerinde, doğu Ukrayna'ya hareket eden uzun bir askeri konvoyun olduğu görüldü.

Görüntülerde batı Rusya'daki Soloti ve Valuyki'den Ukrayna sınırına giden koridor boyunca düzinelerce zırhlı araç, çadırlı birlik ve destek ekipmanın olduğu görüldü.

Rus güçleri başkent Kiev'den geçtiğimiz hafta geri çekilmişti, çatışmalar yoğunluklu olarak Ukrayna'nın doğusuna kaydı.

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