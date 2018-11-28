" Rusya dolardan uzaklaşıyor mu? sorusuna Putin, "Biz değil, dolar bizden uzaklaşıyor." yanıtı vererek, ABD'nin uluslararası ticarette dolar kullanımı üzerinden ülkelere uyguladığı yaptırım baskısıyla kendilerine zarar vereceğini, bu durumun ülkeleri dolar harici araçlara daha hızla yönlendirdiğini söyledi.

Türkiye'ye satışında anlaşma sağlanan S-400 anlaşmasını örnek gösteren Putin, "Mesela az önce, yaklaşık yarım saat önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra S-400'leri de görüştük. Anlaşma daha önce yapıldı. Eğer dolar üzerinden satış yapmaya kalksak bu mümkün olmayacak. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk. Diğer birçok anlaşmada da benzer yolları kullanmaya mecburuz." dedi.

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