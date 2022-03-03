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Saldırıya uğradı: Paris'teki Grevin Müzesi'nde Putin'in heykeli kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paris'teki Grevin Müzesi'nde bulunan balmumu heykeline saldırdılar, saldırının ardından heykel kaldırıldı. Putin'in heykelinin yerini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin alabileceği ifade edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in heykeline saldırdılar - En Son Haberler
Putin'in heykeline saldırdılar
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Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paris'teki Grevin Müzesi'nde bulunan balmumu heykeli kaldırıldı.

Rusya'nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin'in heykeli ziyaretçiler tarafından hasar gördü.

HEYKELİN YERİNİ HANGİSİ ALACAK?

2000 yılında yapılan heykel, bir sonraki duyuruya kadar müzenin deposuna kaldırıldı. Putin'in heykelinin yerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin heykeli alabilir.

"İLK KEZ BİR HEYKELİ KALDIRIYORUZ"

Müze müdürü Yves Delhommeau, "Bugün artık onun gibi bir karakteri sunmak mümkün değil. Müze tarihinde ilk kez bir heykeli kaldırıyoruz" dedi. Hafta sonu devam ziyaretlerde Putin'in heykeli saldırıya uğradı.

Bir müze yetkilisi, "Belki Başkan Zelenskiy onun yerini alacak... direndiği ve ondan kaçmadığı için bir kahraman olacak. Tarihin büyük insanları arasından yerini alabilir" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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