Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Nisan ayı sonunda bir araya geleceğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un görüşmesinin detayları belli olmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin ay sonunda olacağını söylemişti.

Yakın kaynaklar görüşmenin 25 Nisan'da Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore sınırında yer alan Vladivostok şehrinde yapılacağını belirtti.

2. ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.