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Son dakika... Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşebilir!

Son dakika... Kremlin'den 30 Kasım'da Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile G-20 Zirvesi'nde görüşebileceği söylendi

21.11.2018 - 13:51 | Güncelleme:

Kremlin'den G-20 zirvesi'ne ilişkin açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile G-20 Zirvesi'nde görüşebileceği söylendi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceğini açıkladı. Peskov, muhtemel görüşmenin 30 Kasım 1 Aralık arasında Arjantin’de düzenlenecek olan G-20 Zirvesi sırasında olacağını belirtti. Sözcü Peskov, iki liderin petrol piyasasındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.

Dün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın G-20 zirvesine katılmak üzere Arjantin'e gideceği açıklanmış, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Fatih, yaptığı basın açıklamasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dış seyahatlerinin bir parçası olarak bu ay sonunda Arjantin’de yapılan G-20 zirvesine katılacağını söylemişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılacak olan G-20 Zirvesine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada’da Devlet Başkanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılacağı belirtildi. 

G-20 Teknik Birimi Genel Koordinatörü Lombardi de zirve için yurt dışından aralarında gazeteciler, delegeler ve organizatörlerin bulunduğu 15 bin kişinin Arjantin'e geleceğini belirtti.

Lombardi, zirveyi 3 binden fazla gazetecinin izleyeceğini sözlerine ekledi.

G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, ay sonunda başkent Buenos Aires'te düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Arjantin Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) ve dünyadaki diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içerisindeyiz. Toplamda 22 bin 700 kolluk kuvveti hazır bulunacak." dedi.

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