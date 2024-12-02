Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki çatışma süreci ele alındı.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğünü açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada “Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı” denildi.
Açıklamanın kalanı şöyle:
“Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi.”