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PYD/YPG terör örgütüne operasyon!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da PYD/YPG terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Başakşehir’de belirlenen 4 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi.

ŞAFAK BASKINI | Son dakika: PYD/YPG terör örgütüne operasyon!
PYD/YPG terör örgütüne operasyon!
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HABERTURK.COM

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul'da PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda Suriye’de PYD/YPG saflarında faaliyet göstermekteyken yasadışı yollardan Türkiye’ye gelerek İstanbul'da faaliyet gösterdikleri ve Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H. ve M.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensupları saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye’de, PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren bazı zanlıların İstanbul'da faaliyet göstereceği bilgisi alındı.

TEM ŞUBE EKİPLERİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları, teknik ve fiziki takip ile yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. PYD/YPG terör örgütünde faaliyet göstermekteyken yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelerek İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, örgüt mensuplarının kimliklerini, eşkâllerini, Bağcılar ve Başakşehir’deki ikamet adreslerini belirledi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin her hareketini mercek altına alarak takibi sürdüren jandarma ekipleri, terör örgütü mensuplarının yaklaşan Nevruz öncesinde provokatif eylem hazırlığında olduklarını tespit etti. Jandarma ekipleri PYD/YPG terör örgütü mensuplarını ele geçirmek için adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şafak vakti belirlenen 4 farklı adrese operasyon başlattı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, PYD/YPG terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş, isimli şahıslar gözaltına alındı.

NEVRUZ ÖNCESİ PROVOKATİF EYLEM YAPACAKLARDI

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin tamamının örgütün sözde Özel Kuvvetleri tarafından askeri, siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldukları, PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikleri, Türkiye Cumhuriyeti tarafından icra edilen “Zeytin Dalı Harekatı”ndan sonra Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları, İstanbul’da yaklaşan Nevruz öncesinde ise provokatif eylem hazırlığında oldukları Jandarmadaki sorgulamalarında ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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