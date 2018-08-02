ABD'nin, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili Türkiye'ye yönelik açıkladığı yaptırım kararı, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin nabzı' programında da geniş yer buldu.

İşte programda yer alan konukların Didem Arslan Yılmaz'ın sorularıyla yaptırıma ilişkin değerlendirmeleri...

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

Serdar TURGUT (Habertürk Yazarı)

"MAGNITSKY YASASI"

Burada Magnitsky denilen yasa tasarısı var. Bu eski ABD Başkanı Obama zamanında çıkarılmıştı. Magnitsky isminde bir vergi uzmanının Rusya'da şüpheli ölümünden sonra ABD, Rusya'ya baskı yapmak için onun ölümünden şüpheli olanların takip edilmesi, mal varlıklarına el konulup ülkeye girişinin engellenmesi için çıkartıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bunu açıkladı. Açıklamasına göre bu yaptırımı uygulayacaklar.

ABD bu yasa tasarısını Rusya'daki ölümlerin ardından çıkardı ve bunu bazı ülkelere baskı uygulamak üzere uyguladı. Yasaya göre yaptırım yapacaklarsa ismi verilen yetkililerin mal varlıklarına el konulması ve ABD'ye girişinin yasaklanması söz konusu olabilir. Daha önce de ABD bu baskı aracını uyguladı.

"ABD, KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTİYOR"

Türk-ABD ilişkilerindeki gerilimi tırmandırma, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma girişimi var. Bu tırmandırma girişiminin devamı gelecek. Bunu İran'a da yaptı. Sonra Trump, 'Koşulsuz görüşeceğim' dedi. Bunu Türkiye'ye de yapacaktır ve sonra da Sayın Erdoğan ile oturup konuşacaktır. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi burada siyonist ve evangelist bir yapı var ve ABD'yi bu yapı yönetiyor. Washington ve bazı önemli kurumlarda örgütlendiler Başkan Trump'ı yönlendiriyorlar ve dünyayı gerçekten çok kötü bir yere götürüyorlar.

"O ÇEVRE, TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A DÜŞMAN"

Bu rahip de evangelistler açısından önemli olduğu için en son çıldırmış hale geldiler. Başkan Trump, uzun süredir, Türkiye'deki seçimlerin ardından Türkiye ile sorunları aşıp ilişkileri bir düzlem içine oturtmaya çalıştı. Ancak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence konuşmasının ardından, ilişkileri bozan, çözülemeyecek bir boyuta getirmeye çalıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pence'in konuşmasına da Trump'ın tivitine de çok şaşırdığını açıkladı. Çünkü o çevre Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a düşman. Çünkü Sayın Erdoğan, Türkiye için doğruyu hayata geçiren, Türkiye'nin ABD'ye bağımlılığını kıran bir isim.

— Habertürk TV Canlı (@HaberturkLive) August 1, 2018

Nedim ŞENER (Gazeteci-Yazar)

"TÜRKİYE DE İKİ BAKANA YAPTIRIM UYGULAMALI"

ABD gerçekten şaşırmış, ne yaptığını bilmez halde. Süleyman Soylu ile ilgili ne ilgisi olabilir. İçişleri Bakanı... Emniyet teşkilatı ona bağlı ama nasıl bir ilgi, bağlantı kuruluyor. Abdulhamit Gül Adalet Bakanı ancak yargı ona mı bağlı? Türk Hükümeti'nin, Türk Devleti'nin de ABD hükümetinden iki bakana acilen yaptırım uygulaması lazım. Teröre destek veren, FETÖ'yü kollayan; bu başkan yardımcısı da olabilir; benzer kararı almalıdır. ABD'nin 15 Temmuz'da FETÖ'ye verdiği destek, PKK'ya doğrudan verdiği para desteği çok somut olgular var.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

Bülent AYDEMİR (Habertürk Ankara Temsilcisi)

"MÜTEKABİLİYET UYGULANABİLİR"

Ankara, ABD'nin tehditvari konuşmasını kesinlikle kabul etmiyor. Ayrıca Türkiye ile ABD arasında bir diyalog mekanizması işliyor. PKK ile mücadele konusunda, Suriye konusunda ve FETÖ iadeleri konusunda bir mekanizma kurulmuş durumda. Bugün ABD'den teknik bir heyet, İçişleri Bakanığı'ndaydı. ABD'nin rahip Brunson konusunda talepleri belli. Ancak bu dozu artırırsa, Türkiye de mütekabiliyet (karşılıklılık) kapsamında yaptırım uygulayacak. Türkiye bunun üzerinde çalışıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar başlattı ancak her şeye rağmen kurulan mekanizmanın işlemesi taraftarı Türkiye. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşüyor. Müttefiklik ilişkisi olan ülkeler arasında bu tür tehditvari yaptırımların olmaması lazım.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

Nedim ŞENER (Gazeteci-Yazar)

"İKİ BAKANA YAPTIRIM RASLANTI DEĞİL"

Neden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hedef olmuş olabilir? Aklıma, 17 Temmuz 2016'da Süleyman Soylu'nun sözleri geliyor. Darbeden iki gün sonra yapmıştı Soylu bu açıklamayı ve "Bu darbenin arkasında Amerika var" dedi. Bu basına birkaç kez manşet oldu. Yine Abdulhamit Gül de FETÖ'nün bu darbenin arkasında olduğunu Gülen'in haberdar olduğu mesajları ABD'ye gönderen ikinci isim. Şimdi siz bu iki ismi yaptırım listesini alıp kriminalize ettiğinizde size gelecek saldırıları bertaraf etmiş oluyorsunuz. Daha Pence iki gün önce ABD Başkanı adına bu açıklamayı yapıyorum deyip Erdoğan'ı hedef almıştı. O gün Erdoğan diyen Pence bugün iki bakanı listeye koyuyor; bunun üzerine düşünmek lazım.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

Orhan KARATAŞ (Gazeteci-Yazar)

"PLANLARI TÜRKİYE'Yİ BERTARAF ETMEK"

ABD dünyanın jandarması olma özelliğini kaybediyor. 'BOP' dediler sonuca ulaştıramadılar. Öte yandan Çin geliyor. Rusya'nın savunma harcaması, ABD'nin sekizde biri ancak etkisi ABD'den aşağı değil. Türkiye'yi kontrol altında tutma hesabı var ve Türkiye'deki planların hayata geçmesi için Türkiye'yi hizaya getirmesi lazım. Ancak Türkiye bölgede oyun kuran bir figür haline geldi. 15 Temmuz'dan da sonuç alamayınca alınan kararların tamamen dayandığı nokta ekonomidir. Doların yükselişine sevinenlerin ABD'nin planlarından haberi yok. Dolar 100 lira olsa da Türkiye bu direncini göstermek zorundadır. Türkiye'nin birçok partneri ve açılımları var. Türkiye dünya ticaretinde belli bir noktaya geliyor. Biz topyekün birlik içinde olursak ABD geri çekilecektir.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

Nedim ŞENER (Gazeteci-Yazar)

"MAKSATLARI TÜRKİYE"

Şimdi internete baktım ABD komik bir duruma düşüyor. Soruşturmanın açıldığı tarihte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı da Efkan Âlâ. Hedef almanız gereken isimler Brunson soruşturmasıyla ilgili Bekir Bozdağ ve Efkan Âlâ olmalı ama niye bugün Soylu ve Gül'e yaptırım uygulanıyor. Çünkü ortada bir durum var. Terörle mücadele etmekte kararlı bir Türkiye var. Soylu, 'Darbenin arkasında Amerika var' diyen yegâne bakandır. Gül de hukuk normu içinde FETÖ konusunda deliller üzerinden konuşup bunları muhataplarına iletiyor. Madem Brunson soruşturmasında ABD'nin muhataplarının eski bakanlar olması gerekirdi. Ancak böyle bir maksatları yok. Onların maksatları Türkiye.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

DİDEM ARSLAN YILMAZ, ŞEN'İN DEĞERLENDİRMESİNİ PAYLAŞTI

Programı sunan ve yöneten Didem Arslan Yılmaz da şu bilgiyi verdi:

"Ersan Şen Hoca'dan bir mesaj geldi. Hukukçu hocamızdan. Kendisi diyor ki, ABD bu kararla 'Yargınız bağımsız değil, işi bu iki bakanı yaptı' demek istiyor ve iki bakanı hedefe koyuyor. Uzun el yargısını kullanıyorlar. Yani sadece ABD'de değil ABD'nin yetki alanına girebilecek yerlerde de kullanılabileceğini söylüyor. Bu arada Ersan Hoca şunu söylüyor; 'başkanlık'tan bu işlemin geldiğini söylüyor. Senatonun alt komisyonu da geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde bir yasa tasarısını geçirdi bunu hatırlatıyor. Hakan Atilla ise şu an yargının elinde. Dolayısıyla ABD, üç erkini de Türkiye aleyhine kullanıyor.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 1, 2018

Bülent AYDEMİR (Habertürk Ankara Temsilcisi)

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEĞİ BELİRTİLİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da. Kendisi şu an orada sabah 04.00 olmasına rağmen müsteşarlarıyla birlikte bir yanıt kaleme aldılar. Gelişme, Ankara'dan sıcak biçimde takip ediliyor. ABD'nin tehdit uslubuna misliyle karşılık verileceği belirtiliyor ve bundan ABD'nin bir an önce vazgeçmesi isteniyor.

Bunun iki ülke arasındaki ilişkilere ve devam eden mutabakatlara zarar verilebileceği belirtiliyor. Çünkü Münbiç kosunda görüşmeler var. Üçlü görüşmeler var. ABD'ye, hukuk ve adalet çağrısı var. Önümüzdeki döneme ilişkin yine de açık bir kapı bırakılıyor. ABD bu karardan bir sonuç alamayacak. Eğer rahibin bırakılmasını bekliyorsa ABD, böyle bir şey olmayacak. Son 10-15 günlük dilimde ABD'den Türkiye'ye çok ciddi bir baskı vardı. Gelen bütün heyetler taleplerine Brunson ile başlayıp Brunson ile bitirmişti.

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