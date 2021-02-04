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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Rehin alınan Katarlı iş insanı kurtarıldı! - Haberler
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Son dakika haberler... Hatay'da Katarlı iş insanının fidye için rehin alındığı iddiasına 5 gözaltı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Katarlı bir iş insanının yakınlarından ve kendisinden fidye istemek için rehin tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda iş insanı kurtarılırken, 5 zanlı gözaltına alındı

Son dakika: Rehin alınan Katarlı iş insanı kurtarıldı! - Haberler
Rehin alınan Katarlı iş insanı kurtarıldı!
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AA

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte Katarlı bir iş insanının yakınlarından ve kendisinden fidye istemek için rehin tutulduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre ekipler, iş insanının alıkonulduğu Meydan Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonla iş insanını kurtarıldı, 5 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkardı.

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