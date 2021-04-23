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Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatıldı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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